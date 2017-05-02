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Первомайские шествия в Париже закончились беспорядками и столкновениями
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2 Мая 2017 12:05

Первомайские шествия в Париже закончились беспорядками и столкновениями

Сотни активистов устроили погромы на улицах французской столицы. Демонстранты поджигали автомобили, жгли мусорные баки и громили витрины магазинов. Некоторые участники акции были еще агрессивнее. Они бросали в полицию петарды и бутылки с зажигательной смесью. В результате ранения получили несколько правоохранителей, пострадали и представители прессы. Отметим, 1 мая во Франции - не только праздник труда, но и день агитации между первым и вторым турами президентских выборов. 

  

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