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Первого за 12 лет преступника казнили в американском штате Арканзас
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21 Апреля 2017 20:45

Первого за 12 лет преступника казнили в американском штате Арканзас

Смертельную инъекцию ввели 50-летнему американцу, осужденному за убийство. Вокруг этой истории полыхает масштабный скандал. Власти столкнулись с нехваткой химикатов для казни. Закупались они в Европе, но для какой цели - производителю не сообщалось. В итоге компания отказалась возобновлять поставки. В настоящий момент, напомню, смертная казнь разрешена в 31 штате Америки.  

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