Первое вертепное действо состоялось в 1223 году в Италии

24 Декабря 2016 12:04

Вокруг яслей собирались люди и животные, получившие роли евангельских персонажей. Инициатором представления был католический святой Франциск Ассизский. До сих пор итальянцы почитают эту традицию. Роли всех персонажей исполняют не куклы, а люди.