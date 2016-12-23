Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Первое вертепное действо состоялось в 1223 году в Италии
В мире
RSS
Первое вертепное действо состоялось в 1223 году в Италии
Скачать Поделиться

24 Декабря 2016 12:04

Первое вертепное действо состоялось в 1223 году в Италии

Вокруг яслей собирались люди и животные, получившие роли евангельских персонажей. Инициатором представления был католический святой Франциск Ассизский. До сих пор итальянцы почитают эту традицию. Роли всех персонажей исполняют не куклы, а люди.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =