Первая пресс-конференция Трампа запомнится журналистам надолго

17 Февраля 2017 19:03

Президент США раскритиковал нечестное освещение СМИ его первых недель на высшем посту и обвинил в том, что они не уделяют внимания опросам общественного мнения, согласно которым 55 % американцев поддерживают его политику. Также на конференции политик заявил, что его предшественник Барак Обама оставил после себя "бардак" как в своей стране, так и во всем мире. И теперь нынешняя администрация приступила к решению унаследованных проблем. Трамп также готовит новый миграционный указ, направленный на защиту страны и граждан. Он будет подписан на следующей неделе.