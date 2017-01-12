12 Января 2017 07:10

Главное событие этой ночи в США - первая большая пресс-конференция избранного президента Дональда Трампа. Внимание огромное, поскольку в таком формате и статусе республиканец с журналистами еще не общался. И темой разговора была Россия. Отношения между Вашингтоном и Москвой за время правления Обамы ухудшились, и Трамп намерен это исправить.

Будущий глава Белого дома пообещал после своей инаугурации отменить реформу здравоохранения Обамы. Кроме того, стало известно, что управление бизнес-империей миллиардера перейдет к его сыновьям. Вся прибыль его гостиниц, если в них будут селиться иностранные делегации, попадет в американский бюджет. Пресс-конференцию 45-й президент США Дональд Трамп завершил словами: "Через 8 лет вы мне скажите "спасибо".