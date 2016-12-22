21 Декабря 2016 07:06

Перестрелка в окрестностях иорданского Карака. Убиты четверо полицейских. Бой начался во время рейда полиции в доме, где укрывались боевики. Удалось застрелить одного преступника. Еще двое задержаны. В этом же городе два дня назад исламисты атаковали офицеров и туристов. Погибли 10 человек, в том числе гражданка Канады. Тогда ответственность взяло "Исламское государство".