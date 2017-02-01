В мире
1 Февраля 2017 08:01
Переполох в подземке Вены
Несовершеннолетние мигранты ворвались в вагон метро и, выкрикивая исламистские лозунги, начали размахивать пистолетами. Оказалось, что оружие было игрушечным. Пассажирам удалось вытолкнуть юных экстремистов из поезда на одной из станций. Австрийская полиция разыскивает шутников.
Тем временем в Германии задержаны трое террористов "Исламского государства". У полиции пока нет конкретных данных об их планах, но известно, что они часто посещали молельный дом в берлинском районе Моабит. Именно это заведение посещал боевик, который устроил атаку на рождественском рынке в столице Германии.
Другие новости
01.02.2017 15:08 / В мире В Таиланде собаки спасли хозяйку от королевской кобры
01.02.2017 15:05 / В мире В Литву прибывают 140 немецких военных из батальона НАТО
01.02.2017 15:04 / В мире Масштабная антитеррористическая операция проходит в Германии
01.02.2017 15:02 / В мире В Минске продолжается встреча контактной группы по Украине
01.02.2017 12:08 / В мире Генсек ООН призвал Президента США отказаться от закрытия границ для мусульман
01.02.2017 12:06 / В мире Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло
01.02.2017 12:04 / В мире В Минске стартовала встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины
01.02.2017 09:01 / В мире Жители Румынии провели новую акцию против многотысячной амнистии
01.02.2017 08:10 / В мире Жители Аргентины установили новый мировой рекорд по синхронному дрейфу
01.02.2017 07:16 / В мире Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен оказалась в центре финансового скандала
01.02.2017 07:14 / В мире Указ Президента США по миграционной политике расколол Америку надвое
01.02.2017 07:11 / В мире Парламент Великобритании сегодня продолжит рассмотрение закона о выходе страны из Евросоюза
01.02.2017 07:01 / В мире Сегодня в Минске пройдет встреча трехсторонней контактной группы по Украине
31.01.2017 21:07 / В мире Ситуация на востоке Украины резко обострилась
31.01.2017 19:11 / В мире На Луне обнаружены "следы жизни"
31.01.2017 19:02 / В мире В США четвертый день не стихают массовые протесты
31.01.2017 19:00 / В мире Резкое обострение ситуации на востоке Украины
31.01.2017 15:14 / В мире Два козла умудрились застрять в одном бидоне