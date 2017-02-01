Переполох в подземке Вены

1 Февраля 2017 08:01

Несовершеннолетние мигранты ворвались в вагон метро и, выкрикивая исламистские лозунги, начали размахивать пистолетами. Оказалось, что оружие было игрушечным. Пассажирам удалось вытолкнуть юных экстремистов из поезда на одной из станций. Австрийская полиция разыскивает шутников.

Тем временем в Германии задержаны трое террористов "Исламского государства". У полиции пока нет конкретных данных об их планах, но известно, что они часто посещали молельный дом в берлинском районе Моабит. Именно это заведение посещал боевик, который устроил атаку на рождественском рынке в столице Германии.