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Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января
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4 Января 2017 12:06

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января

Ранее президент России сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в арабской республике и готовности начать мирный диалог. Были подписаны соответствующие документы. По мнению Москвы и Анкары, новая площадка в Астане может дополнять женевские договоренности. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом  поддержал данную инициативу.

 

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