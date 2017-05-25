22 Мая 2017 19:06

Переговоры по Brexit стартуют 19 июня - Совет министров стран ЕС сегодня одобрил директивы по их ведению. Евросоюз будет представлять Мишель Барнье. В его планах отчитаться о первых результатах переговоров перед лидерами ЕС на брюссельском саммите 22-23 июня. Итоговое же соглашение, в котором будут прописаны все условия выхода Великобритании из состава ЕС, стороны намерены подписать до конца 2019 года. Накануне британский премьер Тереза Мэй заявила, что Евросоюз должен платить за Brexit наравне с Британией. А секретарь по выходу Британии и ЕС Дэвид Дэвис пригрозил, что если Брюссель продолжит требовать 100 миллиардов евро компенсации, Лондон попросту выйдет из переговоров.

Кстати, Каталония готова объявить о своей независимости в одностороннем порядке, если центральные власти Испании не позволят ей провести референдум. В распоряжение газеты El Pais попал текст подготовленного втайне законопроекта. Он заменит конституцию на два месяца, которые потребуются, чтобы запустить процесс создания парламентской республики Каталония.