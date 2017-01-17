Печальные новости сегодня пришли из Кыргызстана

16 Января 2017 21:31

Грузовой Boeing турецкой авиакомпании MyCargo Airlines упал на дачный поселок недалеко от Бишкека. Погибли более 30 человек. В основном это местные жители. Среди них есть и дети. Жертвами катастрофы стали и четыре члена экипажа самолета. 15 человек были ранены. Boeing-747 летел из Гонконга в Стамбул. Летчики планировали совершить дозаправку в аэропорту Манас в Бишкеке, но лайнер не дотянул до полосы несколько километров. Фюзеляжем зацепил забор и упал на жилые дома. Завтра в Кыргызстане объявлен день траура. Соболезнование Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших выразил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. Слова поддержки народу этой страны белорусы смогут выразить и в книге соболезнований. Она будет открыта завтра в посольстве Кыргызстана в Минске.

Рассказывает Александра Пинчук.

Очевидцы авиакатастрофы рассказывают, что сначала услышали хлопок, их дома сильно тряхнуло. Многие жители дачного поселка Дача-Суу подумали, что это было землетрясение. Самолет рухнул и проехал по территории поселка несколько метров. Затем начался пожар.

При крушении было разрушено 32 жилых дома, спасатели сейчас продолжают разбирать завалы на месте ЧП. Одного из пилотов они нашли на месте крушения живым, но позднее он скончался в больнице. Причины крушения выясняют сотрудники Генпрокуратуры Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело. Обнаружен и один из черных ящиков. Самолет заходил на посадку с востока на запад. Туман мог помешать ему вписаться в посадочную полосу. По словам очевидцев, машина врезалась в землю по касательной, а значит экипаж, похоже, до последнего старался удержать ее в воздухе.

Кубатбек Боронов, Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана: "Пока причина падения неизвестна. Навигация передает, что видимость была в пределах допустимого, где-то 325 метров. И экипаж запросил разрешение перед посадкой. Получили данную информацию. По правилам, командир экипажа самостоятельно решает садиться или не садиться".

В комиссию по расследованию причин крушения самолета войдут специалисты Международного авиационного комитета, а также Агентства гражданской авиации Кыргызстана и, возможно, представители Турции.