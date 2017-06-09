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Пассажирский Airbus вернулся в аэропорт из-за пробоины в корпусе
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12 Июня 2017 09:01

Пассажирский Airbus вернулся в аэропорт из-за пробоины в корпусе

Пассажирский Airbus A330 рейсом Сидней - Шанхай экстренно вернулся в аэропорт. Причиной стала большая пробоина в корпусе. Во время набора высоты один из пассажиров услышал громкие звуки за бортом. Вскоре члены экипажа зафиксировали дыру в обшивке левого двигателя. Лайнер успешно сел в аэропорту Сиднея. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

  

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