Пассажирский Airbus вернулся в аэропорт из-за пробоины в корпусе

12 Июня 2017 09:01

Пассажирский Airbus A330 рейсом Сидней - Шанхай экстренно вернулся в аэропорт. Причиной стала большая пробоина в корпусе. Во время набора высоты один из пассажиров услышал громкие звуки за бортом. Вскоре члены экипажа зафиксировали дыру в обшивке левого двигателя. Лайнер успешно сел в аэропорту Сиднея. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.