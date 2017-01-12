Партия военной техники США прибыла в Польшу

12 Января 2017 19:06

Сотни танков, грузовиков и другой военной техники прибыли в Польшу из США в рамках наращивания военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Их доставили по железной дороге и автомобильным транспортом из Германии. В настоящее время на польской территории уже около тысячи трехсот военных из США. Ротация американских войск будет осуществляться каждые девять месяцев. Россия расценивает размещение в Польше американских танков и бронетехники как угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В июле прошлого года страны НАТО договорились о создании четырех батальонов в Прибалтике и Польше. По словам генерального секретаря альянса, военные будут находиться в странах Восточной Европы в качестве "сдерживающей меры".