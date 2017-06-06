7 Июня 2017 12:06

Консерваторы Британии улучшают позиции. Партия Терезы Мэй может получить 357 мест в парламенте из 650-ти. Таковы последние данные соцопросов в Королевстве. Для большинства тори необходимо 326 мест. Накануне Мэй заявила, что готова изменить законы о защите прав человека, если они будут идти вразрез с методами борьбы с терроризмом.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

"Речь идет о более длительных сроках тюремного заключения осужденных за терроризм и упрощении депортации иностранных подозреваемых в терроризме на родину. Я также имею в виду ограничение свободы и передвижения подозреваемых в терроризме, в том случае, когда у нас достаточно оснований, чтобы считать их угрозой, но недостаточно для того, чтобы преследовать их в суде".

Аналитики отмечают, консерваторам рано расслабляться. За неспособность предотвратить серию терактов в Манчестере и Лондоне их критикуют лейбористы. В то же время Daily Mail пишет, что 15 лет назад лидер лейбористов Джереми Корбин выступал перед террористами. Он произносил речь перед участниками экстремистской группировки, связанной с воскресным терактом в Лондоне. Напомним, досрочные парламентские выборы пройдут в Королевстве завтра в условиях повышенных мер безопасности.