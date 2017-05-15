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Партия Меркель одержала победу на региональных выборах
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15 Мая 2017 08:02

Партия Меркель одержала победу на региональных выборах

За Христианско-демократический союз проголосовали 34 с половиной процента избирателей. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. Социал-демократическая партия набрала 31 процент. На протяжении десятилетий именно социал-демократы возглавляли местный парламент.

Победа партии Меркель дает ей значительное преимущество и шанс избраться в четвертый раз. Это голосование называют генеральной репетицией выборов в федеральный парламент бундестага, которые состоятся в сентябре 2017 года.

  

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