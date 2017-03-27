Партия Ангелы Меркель одерживает победу на выборах в парламент федеральной земли Саар

27 Марта 2017 07:02

В Германии партия Ангелы Меркель одерживает убедительную победу на выборах в парламент федеральной земли Саар. По предварительным итогам, за Христианско-демократический союз проголосовал почти 41 процент избирателей. На втором месте - Социал-демократическая партия Мартина Шульца которая, вопреки ожиданиям, набрала лишь 29 с половиной процентов. Далее следуют "Левые" и "Альтернатива для Германии" с 13 и 6 процентами. Отметим, что Саар - самая маленькая по площади земля ФРГ. Здесь проживает миллион жителей. Тем не менее, региональные выборы именно в Сааре считаются первым важным тестом для немецких партий в год выборов в бундестаг, которые состоятся 24 сентября.