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15 Мая 2017 21:20

Партия Ангела Меркель победила на региональных выборах в Северном Рейн-Вестфалии

Ангела Меркель сдала экзамен. Партия канцлера Христианско-демократический союз победила на региональных выборах в самой густонаселенной земле Германии - Северный Рейн-Вестфалия. Здесь проживает почти четверть немецких избирателей - около 13-ти миллионов. Поэтому СМИ ФРГ часто называют земельные выборы генеральной репетицией парламентских - они пройдут 24 сентября. Напомним, именно бундестаг избирает федерального канцлера, поэтому от исхода регионального голосования во многом зависят и шансы кандидатов на высший государственный пост. Конкуренцию Ангеле Меркель в сентябре составит экс-глава Европарламена Мартин Шульц - он идет на выборы от социалистов. Отметим, Ангела Меркель - один из немногих европейских политиков-долгожителей. Она руководит Германией с 2005 года. А своей партией - с 2000.