В мире
8 Марта 2017 09:07
Парламент Венгрии одобрил законопроект о лагерях для мигрантов
Согласно документу, нелегалам запрещается свободно передвигаться по территории страны или покидать ее на время, пока власти рассматривают обращения о предоставлении им убежища. В этот период беженцы будут содержаться в транспортных контейнерах на границе с Сербией. Сейчас в Венгрии проживают около 600 беженцев.
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