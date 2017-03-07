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Парламент Венгрии одобрил законопроект о лагерях для мигрантов
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8 Марта 2017 09:07

Парламент Венгрии одобрил законопроект о лагерях для мигрантов

Согласно документу, нелегалам запрещается свободно передвигаться по территории страны или покидать ее на время, пока власти рассматривают обращения о предоставлении им убежища. В этот период беженцы будут содержаться в транспортных контейнерах на границе с Сербией. Сейчас в Венгрии проживают около 600 беженцев.

  

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