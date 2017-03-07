Парламент Венгрии одобрил законопроект о лагерях для мигрантов

8 Марта 2017 09:07

Согласно документу, нелегалам запрещается свободно передвигаться по территории страны или покидать ее на время, пока власти рассматривают обращения о предоставлении им убежища. В этот период беженцы будут содержаться в транспортных контейнерах на границе с Сербией. Сейчас в Венгрии проживают около 600 беженцев.