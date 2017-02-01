Парламент Великобритании сегодня продолжит рассмотрение закона о выходе страны из Евросоюза

1 Февраля 2017 07:11

По решению Верховного суда, правительство не может начать эту процедуру без одобрения законодателей. Финальное голосование пройдет ровно через неделю. После чего обсуждение законопроекта переместится в Палату лордов. Напомним, ранее стало известно, что Великобритания может запустить механизм Брексита 9 марта.