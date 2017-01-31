Парламент Великобритании сегодня приступит к рассмотрению закона о выходе страны из Евросоюза

31 Января 2017 07:03

По решению суда правительство не может начать эту процедуру без одобрения законодателей. Закон о запуске процедуры занял всего полстраницы. Однако партии сформулировали к нему уже несколько десятков поправок, в основном они приходятся на Шотландскую национальную партию. Напомним, Шотландия выступает против резкого разрыва отношений Великобритании с Евросоюзом, но ее одобрения по решению суда и не требуется. После одобрения этого документа обеими палатами парламента и получения согласия королевы Великобритании Елизаветы Второй премьер-министр сможет уведомить о выходе из ЕС.