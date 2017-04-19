Парламент Великобритании распустят в ночь на 3 мая

19 Апреля 2017 07:06

Об этом рассказал лидер палаты общин Дэвид Лидингтон. По его словам, парламентариям в скором времени предстоит проголосовать по вопросу о порядке проведения всеобщих выборов. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что досрочные парламентские выборы пройдут в королевстве 8 июня. По ее словам, разногласия, которые наблюдаются между депутатами, ставят под угрозу Brexit. Для запуска подготовки к выборам премьеру необходимы две трети голосов депутатов. Сегодня в парламенте она предложит проголосовать за свой законопроект.