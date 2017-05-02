3 Мая 2017 07:04

В ночь на 3 мая парламент Великобритании прекратил свою работу. Впереди досрочные выборы. Законодательный орган распускают за 25 рабочих дней до голосования. Напомним, выборы в королевстве пройдут 8 июня - на три года раньше срока. Запланирована и встреча премьер-министра Терезы Мэй с королевой Елизаветой Второй. Ее цель - соблюсти формальности и согласовать вопросы роспуска парламента. По словам Мэй, выборы пройдут, так как Великобритания нуждается в стабильности и определенности после Брексита.