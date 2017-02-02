2 Февраля 2017 07:14

Вперед к Брекситу. Парламент Великобритании поддержал выход из Евросоюза. Законопроект правительства поддержали 498 членов палаты общин, против - всего 114. Среди противников Брексита — Шотландская национальная партия, либеральные демократы и лейбористы, которые пошли против линии своих партий. Дебаты в парламенте продолжались два дня. Теперь документ будет обсуждаться на уровне комитетов. Финальное третье чтение запланировано на 8 февраля. Но уже сегодня правительство Соединенного Королевства представит так называемую Белую книгу — подробный план выхода страны из ЕС.