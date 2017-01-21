В мире
21 Января 2017 12:00
Парламент Турции одобрил пакет поправок в конституцию
Они касаются введения президентской формы правления. 339 из 488-ми депутатов высказались за. Поправки передают главе государства - Реджепу Тайіпу Эрдогану - личный контроль над генеральным штабом Вооруженных Сил Турции и разведкой. В настоящее время контроль над ними осуществляет премьер. Президент также сможет издавать указы и назначать министров выносить на референдум вопросы, касающиеся конституционных изменений. Соответствующий пакет поправок вынесла на рассмотрение турецкого парламента правящая Партия справедливости и развития.
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