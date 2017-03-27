Парламент Шотландии сегодня завершит дебаты о целесообразности проведения нового референдума о независимости региона

28 Марта 2017 08:05

Парламент Шотландии сегодня завершит прерванные из-за теракта в Лондоне дебаты о целесообразности проведения нового референдума о независимости региона. В июне прошлого года Эдинбург, в отличие от Великобритании в целом, высказался против выхода из Европейского союза. Две недели назад первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что, поскольку она не видит со стороны британского правительства желания прислушаться к интересам шотландцев, то будет добиваться проведения нового голосования о независимости.