28 Марта 2017 21:10

Парламент Шотландии поддержал идею проведения нового референдума о независимости. За проголосовали 69 депутатов, против - 59. Подобное голосование уже проходило в стране в 2014. Тогда 55% его участников выступили против отделения от Великобритании. Однако после того как большинство граждан Соединенного Королевства поддержало Брексит, власти Шотландии заговорили о необходимости повторного референдума, ведь здесь большинство было против выхода из Евросоюза. Как заявила накануне первый министр Шотландии Нікола Стерджен во время встречи с британским премьером Терезой Мэй, голос Эдинбурга не был услышан. А люди должны иметь право выбирать свое будущее. Тем не менее она призвала дождаться результатов соглашения о Брексите - они будут известны примерно будущей зимой. Тогда шотландцы смогут понять, что для них лучше. А завтра Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС. Согласно правилам страна официально должна покинуть состав Евросоюза спустя два года.