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Парламент Румынии поддержал референдум по борьбе с коррупцией
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14 Февраля 2017 08:05

Парламент Румынии поддержал референдум по борьбе с коррупцией

Инициатива исходила от президента Клаусса Йоханниса. Законодатели приняли решение на фоне массовых акций протеста. Поводом для них стало принятие поправок к Уголовному кодексу. Резонансный указ об амнистии для коррупционеров в итоге отменили, но протесты продолжились. Между тем некоторые депутаты возмутились самой постановкой вопроса. По их мнению, бессмысленно проводить референдум, так как каждый гражданин выскажется за необходимость дальнейшей борьбы с коррупцией.  

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