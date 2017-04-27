Парламент Черногории решает, вступать стране в НАТО или нет

28 Апреля 2017 12:02

Как сообщают местные СМИ, за вхождение в Североатлантический альянс выступят 56 процентов депутатов. Оппозиция, которая не поддерживает стремление страны быть в военном блоке, отказалась участвовать в голосовании. По их мнению, необходимо провести референдум по этому вопросу. По данным соцопросов, большинство жителей Черногории относятся к НАТО негативно.