В мире
28 Апреля 2017 12:02
Парламент Черногории решает, вступать стране в НАТО или нет
Как сообщают местные СМИ, за вхождение в Североатлантический альянс выступят 56 процентов депутатов. Оппозиция, которая не поддерживает стремление страны быть в военном блоке, отказалась участвовать в голосовании. По их мнению, необходимо провести референдум по этому вопросу. По данным соцопросов, большинство жителей Черногории относятся к НАТО негативно.
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