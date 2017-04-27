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Парламент Черногории решает, вступать стране в НАТО или нет
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28 Апреля 2017 12:02

Парламент Черногории решает, вступать стране в НАТО или нет

Как сообщают местные СМИ, за вхождение в Североатлантический альянс выступят 56 процентов депутатов. Оппозиция, которая не поддерживает стремление страны быть в военном блоке, отказалась участвовать в голосовании. По их мнению, необходимо провести референдум по этому вопросу. По данным соцопросов, большинство жителей Черногории относятся к НАТО негативно. 

  

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