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Париж вновь охватили протесты против полицейского произвола
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28 Марта 2017 12:09

Париж вновь охватили протесты против полицейского произвола

Десятки человек собрались возле участка в 19-м городском округе. Постепенно мирная демонстрация переросла в беспорядки. Активисты разбили стекло служебного автомобиля полиции и попытались его поджечь. В ответ жандармы начали разгонять митингующих. Задержаны 35 человек. Поводом для протеста стало убийство полицейскими 56-летнего мужчины. Накануне стражи порядка приехали в квартиру проверить информацию о бытовой ссоре. Когда один из них взломал дверь, на него напал с ножницами хозяин дома. Другой полицейский выстрелил в нападавшего - от ранения в грудь тот скончался.

  

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