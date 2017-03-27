Париж вновь охватили протесты против полицейского произвола

28 Марта 2017 12:09

Десятки человек собрались возле участка в 19-м городском округе. Постепенно мирная демонстрация переросла в беспорядки. Активисты разбили стекло служебного автомобиля полиции и попытались его поджечь. В ответ жандармы начали разгонять митингующих. Задержаны 35 человек. Поводом для протеста стало убийство полицейскими 56-летнего мужчины. Накануне стражи порядка приехали в квартиру проверить информацию о бытовой ссоре. Когда один из них взломал дверь, на него напал с ножницами хозяин дома. Другой полицейский выстрелил в нападавшего - от ранения в грудь тот скончался.