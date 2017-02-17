Парень попытался ограбить гастроном и скончался в больнице

20 Февраля 2017 09:07

В Бруклине 18-летний парень попытался ограбить гастроном с помощью муляжа пистолета. Трое полицейских потребовали опустить пистолет, но молодой человек отказался. И офицеры открыли огонь. Грабитель скончался в больнице. Как стало известно, он пытался украсть несколько бутылок пива. В полицию поступили сообщения о том, что это была его не первая попытка ограбить магазин.