Папа Римский выступил с рождественским обращением "Граду и миру"

25 Декабря 2016 15:19

К миру не на словах, а на действиях призвал Папа Римский Франциск, выступая с традиционным рождественским обращением "Граду и миру" со знаменитого балкона собора Святого Петра. Главной темой послания понтифика к своей пастве стали дети, беженцы и жертвы насилия - те, кто был вынужден столкнуться с ужасами войны. Послушать и увидеть главу католической церкви собрались десятки тысяч верующих. Отметим, 25 декабря - это государственный праздник в 145 странах, в том числе и Беларуси.