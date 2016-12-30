Пан Ги Мун завершает сегодня свою работу на посту Генсекретаря ООН

31 Декабря 2016 15:17

В последний день 2016-го станет специальным гостем новогодних торжеств в Нью-Йорке. На Пан Ги Муна возложили почетную обязанность - запустить отсчет до наступления нового - 2017 - года. После того, как Генеральный секретарь нажмет специальную кнопку, по шпилю небоскреба начнет спускаться огромный хрустальный шар. Путь праздничного украшения рассчитан так, чтобы у земли он оказался в момент наступления Нового года на Восточном побережье США. Пан Ги Мун руководил ООН 10 лет. Его сменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш. К исполнению своих обязанностей он приступит уже завтра.