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Пан Ги Мун может стать президентом Южной Кореи
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30 Января 2017 12:08

Пан Ги Мун может стать президентом Южной Кореи

Парламент страны разрешил бывшему генеральному секретарю ООН баллотироваться на высший государственный пост. Напомним, 9 декабря минувшего года парламент Южной Кореи объявил главе государства Пак Кын Хе импичмент из-за крупного коррупционного скандала. В случае утверждения результатов голосования Конституционным судом досрочные президентские выборы в Южной Корее пройдут уже через полгода.  

  

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