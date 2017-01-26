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Памятные мероприятия проходят в Аушвиц-Биркенау
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27 Января 2017 12:05

Памятные мероприятия проходят в Аушвиц-Биркенау

Ровно 72 года назад советские войска освободили концентрационный лагерь, где погибли свыше полутора миллиона человек. Будучи крупнейшим нацистским застенком, он стал одним из главных символов холокоста. В траурной церемонии по традиции примут участие бывшие узники лагеря, воины-освободители и делегации различных стран.  

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