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Память жертв теракта в Стамбуле почтили в столице Германии
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3 Января 2017 08:04

Память жертв теракта в Стамбуле почтили в столице Германии

В знак солидарности с народом Турции  в цвет национального флага  окрасили Бранденбургские ворота в Берлине.  Десятки людей принесли цветы, свечи и оставили записки со словами поддержки. 

 

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