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Память жертв теракта в Стамбуле почтили в Берлине
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3 Января 2017 15:07

Память жертв теракта в Стамбуле почтили в Берлине

В знак солидарности с народом Турции  в цвет национального флага окрасили Бранденбургские ворота в Берлине. Люди несут сюда цветы, свечи, оставляют записки со словами поддержки. Еще несколько дней назад здесь же был немецкий флаг  в память о погибших при нападении в декабре на местную рождественскую ярмарку. После этого меры безопасности во многих регионах Германии были усилены. А полиция  задержала сирийца. По версии следствия,  38-летний мигрант собирался заминировать грузовик и направить его в толпу. По предварительным данным, на  эти цели он пытался получить крупную сумму денег от группировки "Исламское государство". Свою вину подозреваемый не признает и утверждает, что деньги якобы ему нужны были для помощи семье, которая осталась в Сирии.  

 

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