Память жертв теракта в Стамбуле почтили в Берлине

3 Января 2017 15:07

В знак солидарности с народом Турции в цвет национального флага окрасили Бранденбургские ворота в Берлине. Люди несут сюда цветы, свечи, оставляют записки со словами поддержки. Еще несколько дней назад здесь же был немецкий флаг в память о погибших при нападении в декабре на местную рождественскую ярмарку. После этого меры безопасности во многих регионах Германии были усилены. А полиция задержала сирийца. По версии следствия, 38-летний мигрант собирался заминировать грузовик и направить его в толпу. По предварительным данным, на эти цели он пытался получить крупную сумму денег от группировки "Исламское государство". Свою вину подозреваемый не признает и утверждает, что деньги якобы ему нужны были для помощи семье, которая осталась в Сирии.