Память Виталия Чуркина почтили и коллеги по ООН

21 Февраля 2017 21:17

Телеграммы с соболезнованиями в связи со смертью Виталия Чуркина приходят в адрес МИД России из разных частей планеты. Память дипломата почтили и коллеги по ООН. У штаб-квартиры организации приспущены флаги. Заседание Совета Безопасности - первое за долгие годы без участия Виталия Чуркина - началось с минуты молчания. В ближайшее время на специальную встречу, посвященную российскому дипломату, соберется Генассамблея. Ее глава Питер Томпсон уже заявил, что настоящего сына и великолепного дипломата потеряла не только Россия, но и вся Организация Объединенных Наций. Накануне Совет Безопасности принял заявление по случаю смерти дипломата и выразил соболезнования семье посла, правительству и народу России. Между тем, как сообщает российский МИД, заявление, несмотря на его публикацию на сайте ООН, было блокировано председательствующей в Совбезе Украиной.