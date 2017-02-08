Палата общин британского парламента одобрила законопроект о начале Brexit

В мире
9 Февраля 2017 07:11
Палата общин британского парламента одобрила законопроект о начале BrexitЗа выход страны из Евросоюза проголосовали 494 депутата, против - 122. Кроме того, парламентарии обсудили несколько поправок, в числе которых разрешение гражданам ЕС оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята. Теперь документ о выходе страны из ЕС направлен на рассмотрение в палату лордов. Впрочем, с принятием данного акта проблем возникнуть не должно. Напомним, правительство Великобритании рассчитывает официально запустить Brexit не позднее конца марта. В итоге страна должна покинуть единую европейскую семью через 2 года.
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