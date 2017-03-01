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Палата лордов Великобритании не утвердила законопроект по Brexit
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2 Марта 2017 07:05

Палата лордов Великобритании не утвердила законопроект по Brexit

Парламентарии потребовали внести поправку, гарантирующую гражданам ЕС право жить и работать в Королевстве после выхода из Евросоюза. За это проголосовали 358 членов Палаты лордов, против - 256. В результате инициатива была принята, и теперь законопроект возвращается на рассмотрение в палату общин. В настоящее время в Великобритании живут около 3 миллионов граждан ЕС.
  

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