16 Марта 2017 07:07

Пакет с самодельной бомбой пришел на адрес министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Устройство было сделано таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб. Работников ведомства экстренно эвакуировали, опасную находку вывезли и ликвидировали на специальном полигоне. В полиции не уточнили, есть ли у них подозреваемые. Также пока неизвестно, можно ли относить происшествие к попытке теракта. Известно лишь, что на посылке был написан обратный адрес - отправителем был вице-президент греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Адонис Георгиадис.