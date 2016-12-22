Ответственность за убийство российского посла взяла на себя коалиция "Армия завоевания"

21 Декабря 2016 19:07

Ответственность за убийство российского посла в Турции взяла на себя вооруженная коалиция "Армия завоевания". По всей стране продолжаются аресты подозреваемых. Некоторые из задержанных связаны с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхулаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке летнего госпереворота. Напомню, посол России Андрей Карлов был убит 19 декабря в столице Турции во время открытия фотовыставки. Преступника ликвидировали сотрудники спецслужб. Похороны дипломата состоятся завтра. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.