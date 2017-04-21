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Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка
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26 Апреля 2017 07:08

Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка

Напомним, самодельное взрывное устройство сработало 3 апреля в вагоне метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Жертвами взрыва стали 16 человек. Задержаны десять предполагаемых участников джихадистских ячеек, связанных с атакой.

  

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