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Ответственность за подрыв автомобиля в Ираке взяло на себя "Исламское государство"
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30 Мая 2017 07:07

Ответственность за подрыв автомобиля в Ираке взяло на себя "Исламское государство"

Теракт произошел сегодня ночью в центре Багдада, недалеко от магазина и кафе. 13 человек погибли на месте, еще 24 ранены. Вспыхнул пожар, уничтожены несколько автомобилей. Взрывное устройство сработало в припаркованной машине. В Ираке сейчас идет Рамадан. И в это время много людей выходит на улицы после захода солнца. Похожий инцидент случился во время Рамадана в Багдаде и в прошлом году, тогда погибли 250 человек.

 

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