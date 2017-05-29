Ответственность за подрыв автомобиля в Ираке взяло на себя "Исламское государство"

30 Мая 2017 07:07

Теракт произошел сегодня ночью в центре Багдада, недалеко от магазина и кафе. 13 человек погибли на месте, еще 24 ранены. Вспыхнул пожар, уничтожены несколько автомобилей. Взрывное устройство сработало в припаркованной машине. В Ираке сейчас идет Рамадан. И в это время много людей выходит на улицы после захода солнца. Похожий инцидент случился во время Рамадана в Багдаде и в прошлом году, тогда погибли 250 человек.