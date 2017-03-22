22 Марта 2017 12:06

Серия предвыборных скандалов во Франции продолжается. Так, Франсуа Фийона подозревают в мошенничестве с документами жены. Журналисты "Ле Монд" раскопали, что трудоустройство супруги Фийона в качестве помощницы в Национальном собрании было не только фиктивным, но и по поддельным документам.

Еще одной громкой новостью стала отставка министра внутренних дел Франции Бруно Ле Ру. Уйти чиновник решил после того, как финансовая прокуратура открыла в отношении него предварительное расследование. Все из-за работы его дочерей. Они числились его помощницами в Национальном собрании и получали зарплату, хотя еще учились в лицее.

Бруно Ле Ру, экс-министр внутренних дел Франции: "Я понимаю всю противоречивость ситуации. Мои дочери были наняты на работу во время каникул и делалось все абсолютно легально. Но я бы не хотел, чтобы слухи и разговоры сказались на работе министерства и правительства. Именно поэтому я подаю в отставку".

Новым руководители МВД Франции стал Матьяс Фекль.