День труда отметят во Франции

1 Мая 2017 09:10

В первомайских шествиях, скорее всего, будут мелькать и предвыборные плакаты. У кандидатов в президенты остается всего неделя, чтобы укрепить свои позиции. Макрон и Ле Пен сегодня проведут большие митинги. Накануне кандидат от партии "Национальный фронт" и лидер движения "Вперед!" дали интервью местным телеканалам. Говорили о власти, элитах и планах на будущее. Оба кандидата заявили, что с нетерпением ожидают предстоящие в среду дебаты. Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.