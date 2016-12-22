Отклики и соболезнования продолжают поступать в МИД России

20 Декабря 2016 12:07

Отклики и соболезнования на жестокое убийство дипломата Андрея Карлова продолжают поступать в МИД России. В Совбезе ООН уже назвали инцидент терактом и отметили необходимость наказать его исполнителей. Заседание Генассамблеи прервалось на минуту молчания.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН: "Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования российской делегации после убийства их коллеги – посла Андрей Карлова в Анкаре. Я осуждаю этот бессмысленный акт террора, которому не может быть никакого оправдания".

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит накануне на открытии фотовыставки в Анкаре. Дипломату выстрелили в спину не менее пяти раз. Он получил тяжелые ранения и врачам не удалось его спасти. Стрелявшего ликвидировала полиция. Это 22-летний Мевлют Алтынташ - бывший полицейский. Задержаны пятеро подозреваемых. в том числе родственники убийцы. Отметим, за последние 16 лет главы дипмиссий восемь раз становились жертвами убийц. К зданию МИДа России несут цветы в память о погибшем. Книги соболезнований открыты по всему миру.