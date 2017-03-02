В мире
2 Марта 2017 15:16
От скандала к скандалу движется предвыборная гонка во Франции
Сегодня в Европарламенте проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Марин Ле Пен из-за ее публикации в Twitter. 2 года назад Ле Пен опубликовала фото зверств "Исламского государства", призвав объединяться в борьбе с угрозой. Позже публикацию назвали пропагандой насилия.
Еще один кандидат - Эммануэль Макрон - сегодня презентует свою предвыборную программу, а накануне в лидера гонки и "мечту французских женщин" неизвестный попал яйцом. Позже Макрон посетовал на то, что французы всегда так делают, когда им что-то не нравится.
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