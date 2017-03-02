От скандала к скандалу движется предвыборная гонка во Франции

2 Марта 2017 15:16

Сегодня в Европарламенте проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Марин Ле Пен из-за ее публикации в Twitter. 2 года назад Ле Пен опубликовала фото зверств "Исламского государства", призвав объединяться в борьбе с угрозой. Позже публикацию назвали пропагандой насилия.

Еще один кандидат - Эммануэль Макрон - сегодня презентует свою предвыборную программу, а накануне в лидера гонки и "мечту французских женщин" неизвестный попал яйцом. Позже Макрон посетовал на то, что французы всегда так делают, когда им что-то не нравится.