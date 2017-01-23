Острова Французской Полинезии в Тихом океане во власти мощных наводнений

23 Января 2017 15:06

Непогода принесла ливни и штормовой ветер. Из-за сложных погодных условий на Таити закрыт аэропорт, сотни жителей покинули свои дома. Сообщается, что стихия разрушила десятки построек, тысячи домов остались без электричества. При этом даже незначительное повышение уровня Мирового океана для островов Французской Полинезии чревато исчезновением.

В связи с этим американские инвесторы приступили к строительству в Тихом океане первого плавучего города на воде. Новый населенный пункт будет состоять из плавающих платформ, на которых разместят все необходимые для жизни сооружения. Уже к 2020 году на искусственном острове расселят первых жителей.