Опубликованы кадры из аэропорта Новосибирска, где самолет занесло на посадке

27 Января 2017 15:13

ЧП произошло в аэропорту Толмачево. Борт съехал за пределы полосы, никто из пассажиров не пострадал. Инцидент произошел еще в декабре, однако подробности стали известны только после проверки. Аэробус А-320 выполнял рейс Пекин - Новосибирск. По данным СМИ, самолет занесло из-за сильного гололеда.