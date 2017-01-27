Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Опубликованы кадры из аэропорта Новосибирска, где самолет занесло на посадке
В мире
RSS
Опубликованы кадры из аэропорта Новосибирска, где самолет занесло на посадке
Скачать Поделиться

27 Января 2017 15:13

Опубликованы кадры из аэропорта Новосибирска, где самолет занесло на посадке

ЧП произошло в аэропорту Толмачево. Борт съехал за пределы полосы, никто из пассажиров не пострадал. Инцидент произошел еще в декабре, однако подробности стали известны только после проверки. Аэробус А-320 выполнял рейс Пекин - Новосибирск. По данным СМИ, самолет занесло из-за сильного гололеда.

  

Другие новости

Серьезное ДТП в Израиле Сур'ёзнае ДТЗ у Ізраілі 27.01.2017 09:06 / В мире Серьезное ДТП в Израиле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =