Опасность схода оползней в Кыргызстане сохраняется

30 Апреля 2017 15:05

В Кыргызстане сегодня день траура по погибшим в результате оползня. Накануне сель объемом около миллиона кубометров обрушился на окраину села Аю. Под землей оказались 11 одноэтажных жилых домов. 24 человека погибли, больше половины из них - дети. О возможной угрозе схода оползня жители села Аю знали. С октября по март в регионе шли проливные дожди. Еще в прошлом месяце спасатели предупредили о необходимости переселиться из опасной зоны. Но люди информацию проигнорировали. Сообщается, что опасность схода оползней сохраняется. 40 семей этого села сейчас живут в палаточном городке.