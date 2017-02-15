ООН поддерживает инициативу Астаны по Сирии

16 Февраля 2017 15:12

Организация Объединенных Наций поддерживает инициативу Астаны по Сирии. Об этом заявил спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура. Сегодня в Москве он встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам де Мистуры, переговорный процесс в Женеве по вопросам урегулирования ситуации в Сирии возобновится 23 февраля.

В Астане же сегодня официально открывается международная встреча по Сирии, хотя де-факто дискуссии на астанинской площадке велись целый день еще вчера. Ранее старт переговоров отложили из-за отсутствия ряда делегаций оппозиции. В центре внимания участников - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН.